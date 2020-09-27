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الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس بحلول نهاية العام

ذكرت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت مليارين و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.

وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: "حتى 26 سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام مليارين و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أفادت بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل، ولم يتم في الوقت نفسه تحديد عدد سكان البلاد الذين طعموا بهذا أو ذاك اللقاح، وفق روسيا اليوم.

يشار إلى أن تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الصين تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.

ووافقت السلطات الصينية سابقاً على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طوّرتها شركة "بكين كيكسينغ تشونغ وى للتكنولوجيا الحيوية"، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.

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الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها
سبق

ذكرت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت مليارين و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.

وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: "حتى 26 سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام مليارين و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أفادت بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل، ولم يتم في الوقت نفسه تحديد عدد سكان البلاد الذين طعموا بهذا أو ذاك اللقاح، وفق روسيا اليوم.

يشار إلى أن تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الصين تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.

ووافقت السلطات الصينية سابقاً على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طوّرتها شركة "بكين كيكسينغ تشونغ وى للتكنولوجيا الحيوية"، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:56 AM

الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس بحلول نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت مليارين و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.

وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: "حتى 26 سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام مليارين و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أفادت بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل، ولم يتم في الوقت نفسه تحديد عدد سكان البلاد الذين طعموا بهذا أو ذاك اللقاح، وفق روسيا اليوم.

يشار إلى أن تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الصين تخطط لتطعيم 80% من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.

ووافقت السلطات الصينية سابقاً على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طوّرتها شركة "بكين كيكسينغ تشونغ وى للتكنولوجيا الحيوية"، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.

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