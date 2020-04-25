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الإمارات.. تسجيل 532 حالة إصابة بكورونا والإجمالي 9813 إصابة

أعلنت الصحة الإماراتية شفاء 127 حالة ليبلغ المتعافون 1887 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 9813 .

وبينت الوزارة شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات.. تسجيل 532 حالة إصابة بكورونا والإجمالي 9813 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 9813 .

وبينت الوزارة شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإصابات.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:58 PM

الإمارات.. تسجيل 532 حالة إصابة بكورونا والإجمالي 9813 إصابة

أعلنت الصحة الإماراتية شفاء 127 حالة ليبلغ المتعافون 1887 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,247

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 9813 .

وبينت الوزارة شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإصابات.

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