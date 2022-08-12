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التحقيق في سرقة كيابل كهربائية من مدرسة بـ"درب جازان"

الحادث وقع قبل أيام عدة

تحقق الجهات المعنية والأمنية بمحافظة الدرب في منطقة جازان، في حادث سرقة كيابل كهربائية من إحدى المدارس بالمحافظة.

وبينت المعلومات أن جريمة السرقة التي تعرضت لها المدرسة كانت قبل أيام عدة، وقد بدأ التحقيق في القضية بعد تلقي الجهات المعنية البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحقيق في سرقة كيابل كهربائية من مدرسة بـ"درب جازان"
سبق

تحقق الجهات المعنية والأمنية بمحافظة الدرب في منطقة جازان، في حادث سرقة كيابل كهربائية من إحدى المدارس بالمحافظة.

وبينت المعلومات أن جريمة السرقة التي تعرضت لها المدرسة كانت قبل أيام عدة، وقد بدأ التحقيق في القضية بعد تلقي الجهات المعنية البلاغ.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
07:23 PM

التحقيق في سرقة كيابل كهربائية من مدرسة بـ"درب جازان"

الحادث وقع قبل أيام عدة

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محمد المواسي - جازان
0
572

تحقق الجهات المعنية والأمنية بمحافظة الدرب في منطقة جازان، في حادث سرقة كيابل كهربائية من إحدى المدارس بالمحافظة.

وبينت المعلومات أن جريمة السرقة التي تعرضت لها المدرسة كانت قبل أيام عدة، وقد بدأ التحقيق في القضية بعد تلقي الجهات المعنية البلاغ.

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