انطلاق المؤتمر الأول للأحياء الدقيقة والصحة العامة في الرياض

بإشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم

انطلق المؤتمر الأول للأحياء الدقيقة والصحة العامة في الرياض، بإشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم، تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

جاء ذلك، بحضور عدد من الأطباء والباحثين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأبدى "التويجري" سعادته بالنجاح في اليوم الأول بتواجد الكفاءات الطبية السعودية التي تساهم في ارتفاع مستوى الأداء الصحي والمخبري والاهتمام الكبير من خلال عدد الحضور في اليوم الأول، مبدياً شكره وتقديره لكل من حضر وعمل على هذا المؤتمر.

من جانبه أكد مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، الدكتور كامل بن محمد الدوسري، أن ما تحقق في اليوم الأول لمؤتمر الأحياء الدقيقة والصحة العامة العلمي يدعو للفخر.

وقال: شارك في المؤتمر ٢٥ محاضرًا ومختصًا سعوديًا، وممثلو دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن الملتقى سجل أكبر حضور في مؤتمرات الأحياء الدقيقة.

وتعهد بالارتقاء في الخدمات المخبرية من خلال خطة مستقبلية ينتهجها المختبر الإقليمي وبنك الدم، بدعم من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

ناقش الملتقى في يومه الأول الأمراض البكتيرية والفيروسية المعدية، وأمراض الصحة العامة. ويستكمل غدًا بعدد من المحاضرات المختصة.