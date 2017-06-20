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"بنتن" يبحث ترتيبات استقبال حجاج الولايات المتحدة مع السفير الأمريكي

"أبى زيد" ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى العهد والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنتن" يبحث ترتيبات استقبال حجاج الولايات المتحدة مع السفير الأمريكي
سبق

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى العهد والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:09 PM

"بنتن" يبحث ترتيبات استقبال حجاج الولايات المتحدة مع السفير الأمريكي

"أبى زيد" ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى العهد والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

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