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الشمراني لـ"سبق": لا صحة لإيقافي عن الكتابة أو الظهور الإعلامي

مؤكدًا أن مقاله سيظهر غدًا عبر صحيفة عكاظ

أكد الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني لـ"سبق" أنه لا صحة لما نُشر بشأن إيقافه عن الكتابة في الصحف أو الظهور الإعلامي عبر القنوات.

وأوضح "الشمراني" أن ما نُشر عبر إحدى الصحف عن إيقافه هو خبر قديم وأعيد تداوله، مؤكدًا أن غدًا سيظهر مقاله عبر صحيفة عكاظ.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع خبر إيقاف الشمراني عن الصحف بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه وفيه تهم موجهة لإدارة النادي الأهلي في الوقت الذي اتخذت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله البترجي قرارًا بشكوى المسيء إلى الجهات المختصة.

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الشمراني لـ"سبق": لا صحة لإيقافي عن الكتابة أو الظهور الإعلامي
سبق

أكد الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني لـ"سبق" أنه لا صحة لما نُشر بشأن إيقافه عن الكتابة في الصحف أو الظهور الإعلامي عبر القنوات.

وأوضح "الشمراني" أن ما نُشر عبر إحدى الصحف عن إيقافه هو خبر قديم وأعيد تداوله، مؤكدًا أن غدًا سيظهر مقاله عبر صحيفة عكاظ.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع خبر إيقاف الشمراني عن الصحف بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه وفيه تهم موجهة لإدارة النادي الأهلي في الوقت الذي اتخذت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله البترجي قرارًا بشكوى المسيء إلى الجهات المختصة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:39 AM

الشمراني لـ"سبق": لا صحة لإيقافي عن الكتابة أو الظهور الإعلامي

مؤكدًا أن مقاله سيظهر غدًا عبر صحيفة عكاظ

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
12
15,609

أكد الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني لـ"سبق" أنه لا صحة لما نُشر بشأن إيقافه عن الكتابة في الصحف أو الظهور الإعلامي عبر القنوات.

وأوضح "الشمراني" أن ما نُشر عبر إحدى الصحف عن إيقافه هو خبر قديم وأعيد تداوله، مؤكدًا أن غدًا سيظهر مقاله عبر صحيفة عكاظ.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع خبر إيقاف الشمراني عن الصحف بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه وفيه تهم موجهة لإدارة النادي الأهلي في الوقت الذي اتخذت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله البترجي قرارًا بشكوى المسيء إلى الجهات المختصة.

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