النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الشرطة تطيح بمرتكبي جريمة السطو على تموينات بـ"خريطة ضباء"

هددوا العامل بسلاح ناري وسكين وسرقوا 4 آلاف ريال وعددًا من بطاقات الشحن

تأكيدًا لما نشرته "سبق"، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء، وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا، وسرقة مبلغ مالي يزيد على أربعة آلاف ريال، وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات، فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة، وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء، بتوفيق الله، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مقنعون، يحملون سلاح رشاش، وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.


وكثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.

ضباء الخريطة ملثمين سطو تموينات تبوك المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك خالد الغبان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الشرطة تطيح بمرتكبي جريمة السطو على تموينات بـ"خريطة ضباء"
سبق

تأكيدًا لما نشرته "سبق"، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء، وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا، وسرقة مبلغ مالي يزيد على أربعة آلاف ريال، وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات، فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة، وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء، بتوفيق الله، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مقنعون، يحملون سلاح رشاش، وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.


وكثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:12 AM

تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الشرطة تطيح بمرتكبي جريمة السطو على تموينات بـ"خريطة ضباء"

هددوا العامل بسلاح ناري وسكين وسرقوا 4 آلاف ريال وعددًا من بطاقات الشحن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
4
7,219

تأكيدًا لما نشرته "سبق"، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء، وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا، وسرقة مبلغ مالي يزيد على أربعة آلاف ريال، وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات، فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة، وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء، بتوفيق الله، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مقنعون، يحملون سلاح رشاش، وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.


وكثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,647
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,018
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,376

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة