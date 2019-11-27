تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الشرطة تطيح بمرتكبي جريمة السطو على تموينات بـ"خريطة ضباء"

هددوا العامل بسلاح ناري وسكين وسرقوا 4 آلاف ريال وعددًا من بطاقات الشحن

تأكيدًا لما نشرته "سبق"، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء، وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا، وسرقة مبلغ مالي يزيد على أربعة آلاف ريال، وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات، فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة، وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء، بتوفيق الله، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مقنعون، يحملون سلاح رشاش، وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.





وكثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.