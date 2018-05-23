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شاهد من سبت العلايا.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتروي الشعاب

عبر فيديو وثقته "سبق".. لليوم الثالث على التوالي ولا تزال تواصل هطولها

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى وقت إعداد هذا الخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من سبت العلايا.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتروي الشعاب
سبق

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى وقت إعداد هذا الخبر.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
08:19 PM

شاهد من سبت العلايا.. أمطار غزيرة تسيل الأودية وتروي الشعاب

عبر فيديو وثقته "سبق".. لليوم الثالث على التوالي ولا تزال تواصل هطولها

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سويد الحارثي - بلقرن
1
1,708

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى وقت إعداد هذا الخبر.

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