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استشر الطبيب فورًا.. هذه أعراض الحساسية ضد "الهستامين"

قد تشعر بها عقب تناول هذه الأطعمة

قال الدكتور كريستوف ليبيش: إن عدم تحمّل الهستامين "الحساسية ضد الهستامين"، عبارة عن حالة مرضية تنشأ بسبب نقص أنزيم "ديامين أوكسيديز" في الجسم.

ويقوم هذا الأنزيم بتفكيك الهستامين عند تناول الأطعمة المحتوية عليه، مثل: الجبن الصلب، والكيوي، والفراولة، والأناناس، والأفوكادو، والفواكه الحمضية، والسبانخ، والطماطم، والباذنجان، وفواكه البحر، والخل، وصوص الصويا، والنقانق، والكاكاو، والشوكولاته.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن أعراض عدم تحمّل الهستامين، تتمثل في: احمرار الجلد، والطفح الجلدي، والحكة، وانسداد الأنف، أو الرشح، بالإضافة إلى آلام البطن، والغثيان، والقيء، وخفقان القلب، والتعب، والصداع، والدوار، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ومن الضروري استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج سريعًا، والذي يتمثل في المراهم المحتوية على الكورتيزون، مع التخلي عن الأطعمة المحتوية على الهستامين.

حالة مرضية الحساسية ضد الهستامين

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استشر الطبيب فورًا.. هذه أعراض الحساسية ضد "الهستامين"
سبق

قال الدكتور كريستوف ليبيش: إن عدم تحمّل الهستامين "الحساسية ضد الهستامين"، عبارة عن حالة مرضية تنشأ بسبب نقص أنزيم "ديامين أوكسيديز" في الجسم.

ويقوم هذا الأنزيم بتفكيك الهستامين عند تناول الأطعمة المحتوية عليه، مثل: الجبن الصلب، والكيوي، والفراولة، والأناناس، والأفوكادو، والفواكه الحمضية، والسبانخ، والطماطم، والباذنجان، وفواكه البحر، والخل، وصوص الصويا، والنقانق، والكاكاو، والشوكولاته.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن أعراض عدم تحمّل الهستامين، تتمثل في: احمرار الجلد، والطفح الجلدي، والحكة، وانسداد الأنف، أو الرشح، بالإضافة إلى آلام البطن، والغثيان، والقيء، وخفقان القلب، والتعب، والصداع، والدوار، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ومن الضروري استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج سريعًا، والذي يتمثل في المراهم المحتوية على الكورتيزون، مع التخلي عن الأطعمة المحتوية على الهستامين.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:41 AM

استشر الطبيب فورًا.. هذه أعراض الحساسية ضد "الهستامين"

قد تشعر بها عقب تناول هذه الأطعمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
14,286

قال الدكتور كريستوف ليبيش: إن عدم تحمّل الهستامين "الحساسية ضد الهستامين"، عبارة عن حالة مرضية تنشأ بسبب نقص أنزيم "ديامين أوكسيديز" في الجسم.

ويقوم هذا الأنزيم بتفكيك الهستامين عند تناول الأطعمة المحتوية عليه، مثل: الجبن الصلب، والكيوي، والفراولة، والأناناس، والأفوكادو، والفواكه الحمضية، والسبانخ، والطماطم، والباذنجان، وفواكه البحر، والخل، وصوص الصويا، والنقانق، والكاكاو، والشوكولاته.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن أعراض عدم تحمّل الهستامين، تتمثل في: احمرار الجلد، والطفح الجلدي، والحكة، وانسداد الأنف، أو الرشح، بالإضافة إلى آلام البطن، والغثيان، والقيء، وخفقان القلب، والتعب، والصداع، والدوار، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ومن الضروري استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج سريعًا، والذي يتمثل في المراهم المحتوية على الكورتيزون، مع التخلي عن الأطعمة المحتوية على الهستامين.

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