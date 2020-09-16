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1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016

الفيروس أنهى حياة 38 مريضًا خلال يوم

سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 92.016.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء أنها سجلت أيضًا 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 72.968.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة.

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1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016
سبق

سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 92.016.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء أنها سجلت أيضًا 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 72.968.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:35 PM

1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016

الفيروس أنهى حياة 38 مريضًا خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 92.016.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء أنها سجلت أيضًا 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 72.968.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة.

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