النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 361 خلال الـ24 ساعة الماضية

سباقات الهجن تنعش اقتصاد النعيرية

انطلقت الخميس.. وزوارها من مختلف دول الخليج

أنعشت سباقات الهجن التي انطلقت يوم الخميس الماضي اقتصاد وسياحة محافظة النعيرية التي يقطنها قرابة 90 ألف نسمة والتي تحتضن منافسات السباق، والتي أضحت مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.

وسميت النعيرية بـ"عروس الربيع" لكثرة روادها وزوارها من مختلف أرجاء المملكة ودول الخليج لاسيما من الدول المجاورة لها، ويعد ميدان الملك فهد الحاضن لسباقات الهجن واجهة سياحية جديدة من شأنها أن تجذب السياح المهتمين بهذا اللون من السباقات.

وخلق مهرجان النعيرية فرص عمل للأسر المنتجة ولشباب المحافظة من خلال إتاحته الفرصة لهم للمشاركة في نشاطات عدة، والمشاركة مع اللجان أثناء التحضير وخلال فترة المهرجان، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تؤكد توافر الفرص الاستثمارية للتوسع السريع في قطاع الإيواء والخدمات المساندة له بالقرى المجاورة للميدان الذي يحتضن المهرجان، وما يترتب على ذلك من إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائها وتكوين الخبرة لديهم لبلورة برامج وفعاليات سياحية وترفيهية وثقافية ذات مستوى عال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سباقات الهجن تنعش اقتصاد النعيرية
سبق

أنعشت سباقات الهجن التي انطلقت يوم الخميس الماضي اقتصاد وسياحة محافظة النعيرية التي يقطنها قرابة 90 ألف نسمة والتي تحتضن منافسات السباق، والتي أضحت مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.

وسميت النعيرية بـ"عروس الربيع" لكثرة روادها وزوارها من مختلف أرجاء المملكة ودول الخليج لاسيما من الدول المجاورة لها، ويعد ميدان الملك فهد الحاضن لسباقات الهجن واجهة سياحية جديدة من شأنها أن تجذب السياح المهتمين بهذا اللون من السباقات.

وخلق مهرجان النعيرية فرص عمل للأسر المنتجة ولشباب المحافظة من خلال إتاحته الفرصة لهم للمشاركة في نشاطات عدة، والمشاركة مع اللجان أثناء التحضير وخلال فترة المهرجان، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تؤكد توافر الفرص الاستثمارية للتوسع السريع في قطاع الإيواء والخدمات المساندة له بالقرى المجاورة للميدان الذي يحتضن المهرجان، وما يترتب على ذلك من إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائها وتكوين الخبرة لديهم لبلورة برامج وفعاليات سياحية وترفيهية وثقافية ذات مستوى عال.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
04:09 PM

سباقات الهجن تنعش اقتصاد النعيرية

انطلقت الخميس.. وزوارها من مختلف دول الخليج

A A A
نافل السبيعي - النعيرية
0
194

أنعشت سباقات الهجن التي انطلقت يوم الخميس الماضي اقتصاد وسياحة محافظة النعيرية التي يقطنها قرابة 90 ألف نسمة والتي تحتضن منافسات السباق، والتي أضحت مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.

وسميت النعيرية بـ"عروس الربيع" لكثرة روادها وزوارها من مختلف أرجاء المملكة ودول الخليج لاسيما من الدول المجاورة لها، ويعد ميدان الملك فهد الحاضن لسباقات الهجن واجهة سياحية جديدة من شأنها أن تجذب السياح المهتمين بهذا اللون من السباقات.

وخلق مهرجان النعيرية فرص عمل للأسر المنتجة ولشباب المحافظة من خلال إتاحته الفرصة لهم للمشاركة في نشاطات عدة، والمشاركة مع اللجان أثناء التحضير وخلال فترة المهرجان، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تؤكد توافر الفرص الاستثمارية للتوسع السريع في قطاع الإيواء والخدمات المساندة له بالقرى المجاورة للميدان الذي يحتضن المهرجان، وما يترتب على ذلك من إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائها وتكوين الخبرة لديهم لبلورة برامج وفعاليات سياحية وترفيهية وثقافية ذات مستوى عال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,258
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,714

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة