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شاهد.. أهم لقطات الحصول على الطعام في زمن كورونا

من سلال الطعام إلى مسافة المتر في طوابير التسوق

من سلال الطعام التي تتدلى من شرفات وبلكونات المنازل إلى طوابير التسوق أمام السوبر ماركت، ومن تسلم الطعام عبر حواجز إلى التبرع بحمل وتوزيع الطعام للقابعين في منازلهم، هكذا وضع فيروس كورونا حدودًا جديدة وقواعد مختلفة للتسوق وبيع وشراء الطعام في حياتنا، والتي ربما يستمر بعضها لفترة، وقد نتبنى بعضها الآخر حتى بعد انتهاء الوباء.

وحسب تقرير بصحيفة "يو إس ايه توداي"، ففي زمن كورونا، أصبح العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي أمرًا طبيعيًا، ومعه تغيرت طرق وأساليب شراء مواد البقالة والحصول على الطعام من مطاعمنا المفضلة، خاصة مع تحول المطاعم إلى خدمة توصيل الوجبات فقط، وعدم مغادرة الكثير منا لمنازلهم، ورفضهم دخول متاجر البقالة المزدحمة لتناول العشاء.

ويضيف التقرير، رغم أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنص على أنه لا يمكن الإصابة بفيروس كورونا من الطعام، فهناك مخاوف بشأن الاتصال المباشر بين شخص وآخر أثناء تسليم الطعام.

ويقدم تقرير على موقع التواصل الإخباري "فليب بورد Flipbord"، مجموعة من اللقطات تبرز أهم طرق تسليم وتسلم الطعام وصنعه في المنزل وتوزيعه مجانًا في بعض الأحيان، وطرق بيع وشراء البقالة حول العالم.

سلال الطعام فيروس كورونا الجديد

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شاهد.. أهم لقطات الحصول على الطعام في زمن كورونا
سبق

من سلال الطعام التي تتدلى من شرفات وبلكونات المنازل إلى طوابير التسوق أمام السوبر ماركت، ومن تسلم الطعام عبر حواجز إلى التبرع بحمل وتوزيع الطعام للقابعين في منازلهم، هكذا وضع فيروس كورونا حدودًا جديدة وقواعد مختلفة للتسوق وبيع وشراء الطعام في حياتنا، والتي ربما يستمر بعضها لفترة، وقد نتبنى بعضها الآخر حتى بعد انتهاء الوباء.

وحسب تقرير بصحيفة "يو إس ايه توداي"، ففي زمن كورونا، أصبح العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي أمرًا طبيعيًا، ومعه تغيرت طرق وأساليب شراء مواد البقالة والحصول على الطعام من مطاعمنا المفضلة، خاصة مع تحول المطاعم إلى خدمة توصيل الوجبات فقط، وعدم مغادرة الكثير منا لمنازلهم، ورفضهم دخول متاجر البقالة المزدحمة لتناول العشاء.

ويضيف التقرير، رغم أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنص على أنه لا يمكن الإصابة بفيروس كورونا من الطعام، فهناك مخاوف بشأن الاتصال المباشر بين شخص وآخر أثناء تسليم الطعام.

ويقدم تقرير على موقع التواصل الإخباري "فليب بورد Flipbord"، مجموعة من اللقطات تبرز أهم طرق تسليم وتسلم الطعام وصنعه في المنزل وتوزيعه مجانًا في بعض الأحيان، وطرق بيع وشراء البقالة حول العالم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:13 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:15 PM

شاهد.. أهم لقطات الحصول على الطعام في زمن كورونا

من سلال الطعام إلى مسافة المتر في طوابير التسوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من سلال الطعام التي تتدلى من شرفات وبلكونات المنازل إلى طوابير التسوق أمام السوبر ماركت، ومن تسلم الطعام عبر حواجز إلى التبرع بحمل وتوزيع الطعام للقابعين في منازلهم، هكذا وضع فيروس كورونا حدودًا جديدة وقواعد مختلفة للتسوق وبيع وشراء الطعام في حياتنا، والتي ربما يستمر بعضها لفترة، وقد نتبنى بعضها الآخر حتى بعد انتهاء الوباء.

وحسب تقرير بصحيفة "يو إس ايه توداي"، ففي زمن كورونا، أصبح العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي أمرًا طبيعيًا، ومعه تغيرت طرق وأساليب شراء مواد البقالة والحصول على الطعام من مطاعمنا المفضلة، خاصة مع تحول المطاعم إلى خدمة توصيل الوجبات فقط، وعدم مغادرة الكثير منا لمنازلهم، ورفضهم دخول متاجر البقالة المزدحمة لتناول العشاء.

ويضيف التقرير، رغم أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنص على أنه لا يمكن الإصابة بفيروس كورونا من الطعام، فهناك مخاوف بشأن الاتصال المباشر بين شخص وآخر أثناء تسليم الطعام.

ويقدم تقرير على موقع التواصل الإخباري "فليب بورد Flipbord"، مجموعة من اللقطات تبرز أهم طرق تسليم وتسلم الطعام وصنعه في المنزل وتوزيعه مجانًا في بعض الأحيان، وطرق بيع وشراء البقالة حول العالم.

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