إسرائيل تقتل مسؤولًا تابعًا لـ"حزب الله" في الجولان السورية

استهدفت سيارته بطائرة مسيرة

قتل مواطن سوري ينشط في إطار مجموعة موالية لميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم (الخميس)، باستهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لسيارته في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر في محافظة القنيطرة؛ ما تسبب بمقتل سائقها وهو عنصر في مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله في الجولان.

من جهته ذكر مصدر ميداني مطّلع أن الشخص المستهدف يُدعى عماد الطويل، وهو مواطن سوري من بلدة حضر، مسؤول في "حزب الله"، إلا أنه لا يتولى أي مسؤوليات حزبية فيه.

وأسّس "حزب الله" هذه المجموعة قبل أكثر من ست سنوات لشنّ عمليات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، وترأسها القيادي في الحزب سمير القنطار، الذي قُتل بقصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.