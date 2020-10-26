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"العواد" يبحث التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

اللقاء شهد إبراز جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين الجانبين.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم حقوق الإنسان.

ونوّه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يبحث التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين الجانبين.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم حقوق الإنسان.

ونوّه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:52 PM

"العواد" يبحث التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

اللقاء شهد إبراز جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين الجانبين.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم حقوق الإنسان.

ونوّه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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