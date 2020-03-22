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"سبق" نقلت مناشدته أمس .. جثمان والدة "الشمري" يصل غداً من أمريكا

أمرٌ سامٍ جاء قبل أيام بالموافقة على نقلها إلى المملكة وأخّرها تعليق الطيران

أكّد محمد الشمري؛ الذي تُوفيت والدته بمستشفى "مايو كلينك" في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، الموافقة على نقل جثمان والدته، على الخطوط الإماراتية، الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم الأحد، بتوقيت واشنطن، الساعة السادسة صباح يوم غدٍ الإثنين بتوقيت السعودية، وسيصل جثمانها الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، اليوم نفسه، إلى الرياض.

وكان "الشمري"؛ قد ناشد عبر "سبق"، في خبر تحت عنوان: (بعد تعليق الرحلات الدولية .. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية)، صباح أمس، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته بعد تعليق الطيران الدولي للمملكة، الذي حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى كتابة الخبر.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق"، إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ ما أخّر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وشكر "الشمري"؛ صحيفة "سبق"، وجميع الجهات التي بذلت جهوداً في نقل جثمان والدته -رحمها الله تعالى-.

مستشفى مايو كلينك ولاية مينسوتا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" نقلت مناشدته أمس .. جثمان والدة "الشمري" يصل غداً من أمريكا
سبق

أكّد محمد الشمري؛ الذي تُوفيت والدته بمستشفى "مايو كلينك" في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، الموافقة على نقل جثمان والدته، على الخطوط الإماراتية، الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم الأحد، بتوقيت واشنطن، الساعة السادسة صباح يوم غدٍ الإثنين بتوقيت السعودية، وسيصل جثمانها الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، اليوم نفسه، إلى الرياض.

وكان "الشمري"؛ قد ناشد عبر "سبق"، في خبر تحت عنوان: (بعد تعليق الرحلات الدولية .. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية)، صباح أمس، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته بعد تعليق الطيران الدولي للمملكة، الذي حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى كتابة الخبر.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق"، إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ ما أخّر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وشكر "الشمري"؛ صحيفة "سبق"، وجميع الجهات التي بذلت جهوداً في نقل جثمان والدته -رحمها الله تعالى-.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:11 AM

"سبق" نقلت مناشدته أمس .. جثمان والدة "الشمري" يصل غداً من أمريكا

أمرٌ سامٍ جاء قبل أيام بالموافقة على نقلها إلى المملكة وأخّرها تعليق الطيران

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خالد السليمي - حائل
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أكّد محمد الشمري؛ الذي تُوفيت والدته بمستشفى "مايو كلينك" في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، الموافقة على نقل جثمان والدته، على الخطوط الإماراتية، الساعة الحادية عشرة، صباح اليوم الأحد، بتوقيت واشنطن، الساعة السادسة صباح يوم غدٍ الإثنين بتوقيت السعودية، وسيصل جثمانها الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، اليوم نفسه، إلى الرياض.

وكان "الشمري"؛ قد ناشد عبر "سبق"، في خبر تحت عنوان: (بعد تعليق الرحلات الدولية .. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية)، صباح أمس، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته بعد تعليق الطيران الدولي للمملكة، الذي حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى كتابة الخبر.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق"، إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ ما أخّر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وشكر "الشمري"؛ صحيفة "سبق"، وجميع الجهات التي بذلت جهوداً في نقل جثمان والدته -رحمها الله تعالى-.

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