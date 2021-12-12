الهلال يوقع عقد رعاية جديداً مع "فلاورد" .. بـ 40 مليون ريال

وقعت إدارة نادي الهلال، الأحد، عقد رعاية مع شركة فلاورد لتكون راعياً رسمياً للأزرق، لمدة 4 أعوام مقبلة.

وسرت أنباء عن قيمة العقد، حيث تدفع شركة فلاورد، مبلغاً يتجاوز 10 ملايين ريال في العام الواحد، أي أن قيمة إجمالي العقد تتجاوز 40 مليون ريال.

وحل"فلاورد" بدلاً من «سيار» الراعي السابق للنادي، الذي يضع شعاره على كتف القميص الأزرق.