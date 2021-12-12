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الهلال يوقع عقد رعاية جديداً مع "فلاورد" .. بـ 40 مليون ريال

وقعت إدارة نادي الهلال، الأحد، عقد رعاية مع شركة فلاورد لتكون راعياً رسمياً للأزرق، لمدة 4 أعوام مقبلة.

وسرت أنباء عن قيمة العقد، حيث تدفع شركة فلاورد، مبلغاً يتجاوز 10 ملايين ريال في العام الواحد، أي أن قيمة إجمالي العقد تتجاوز 40 مليون ريال.

وحل"فلاورد" بدلاً من «سيار» الراعي السابق للنادي، الذي يضع شعاره على كتف القميص الأزرق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يوقع عقد رعاية جديداً مع "فلاورد" .. بـ 40 مليون ريال
سبق

وقعت إدارة نادي الهلال، الأحد، عقد رعاية مع شركة فلاورد لتكون راعياً رسمياً للأزرق، لمدة 4 أعوام مقبلة.

وسرت أنباء عن قيمة العقد، حيث تدفع شركة فلاورد، مبلغاً يتجاوز 10 ملايين ريال في العام الواحد، أي أن قيمة إجمالي العقد تتجاوز 40 مليون ريال.

وحل"فلاورد" بدلاً من «سيار» الراعي السابق للنادي، الذي يضع شعاره على كتف القميص الأزرق.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:24 PM

الهلال يوقع عقد رعاية جديداً مع "فلاورد" .. بـ 40 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الهلال، الأحد، عقد رعاية مع شركة فلاورد لتكون راعياً رسمياً للأزرق، لمدة 4 أعوام مقبلة.

وسرت أنباء عن قيمة العقد، حيث تدفع شركة فلاورد، مبلغاً يتجاوز 10 ملايين ريال في العام الواحد، أي أن قيمة إجمالي العقد تتجاوز 40 مليون ريال.

وحل"فلاورد" بدلاً من «سيار» الراعي السابق للنادي، الذي يضع شعاره على كتف القميص الأزرق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,690
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,392

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