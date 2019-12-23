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مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية يتسلم أولى تصاريح التصنيع العسكري للتجهيزات الفردية من الهيئة العامة للصناعات العسكرية

أطلقت مؤخراً شركة تقنية علم للتطوير و الإستثمار الصناعي أولى مصانعها العسكرية التابعة لها "مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية " و الذي يعنى بتصنيع التجهيزات الفردية للجندي المقاتل .

تم العمل على توطين صناعة التجهيزات الفردية للجندي المقاتل بناء على الخبرات المتراكمة لدى القائمين لنقل أحدث التقنيات و أفضل الممارسات في المجال ، وذلك بهدف رفع الناتج المحلي للصناعات العسكرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما يستهدف مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية السوق السعودي في المرحلة الأولية وذلك لخدمة القطاعات العسكرية المعنية بالإضافة إلى الأسواق العالمية وذلك لمنافسة منتجات الدول الأخرى بمنتج سعودي 100% ابتداء من المواد الخام و المتمثلة بكبرى الشركات السعودية مثل شركة سابك والتي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الستر والخوذ والألواح الواقية من الرصاص وصولاً للأيدي العاملة السعودية لإنتاج منتج سعودي يضاهي المنتجات العالمية .

وهذي هي أحد أهداف الشركة المالكة " تقنية علم" للتطوير والاستثمار الصناعي و التي بدأت تجني ثمارها على صعيد توطين الصناعات العسكرية في المملكة ؛ وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي السيد / إدريس الزكري بأن نقل التقنية وتوطين الصناعات العسكرية داخليا ستمكن المملكة من امتلاك أسلحتها وأدواتها العسكرية وستعمل على تطويرها تماشيا مع احتياجاتها في هذا الجانب

وبين الزكري بأن دعم و تشجيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للقطاع الخاص يمثل إيمانا بالشراكة التي يمكن الاعتماد عليها بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تبناها ولي العهد ,وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز . حفظه الله لسد فراغ الاحتياج الفعلي ومواكبة تطلعات التحول الوطني بنقل وتوطين تقنيات الصناعة العسكرية لدعم الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير لتصبح المملكة العربية السعودية احدى الدول المصنعة والمصدرة لتلك الصناعة مع الاخذ بالاعتبار في أهمية البحث والتطوير المستمر و بكفاءات سعودية للوصول لذلك

وشدد على أن تقنية علم تسعى لأن تكون من المساهمين الأوائل في نقل أحدث التقنيات وتوطينها ودعم التنمية في مجال الصناعات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية

وأشار الى ان اعمال الشركة تتمثل في علاقتها الاستراتيجية والتجارية المبنية على الشراكة مع الشركات العالمية المصنعة والمتخصصة في التصنيع العسكري والمدني في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية و مؤكدا أنها تشمل :

- تأمين احتياجات شركاتنا من المعدات والأنظمة الالكترونية والمنية ودعمها فنيا

- تأمين التقنية الحديثة المتعلقة بالصناعات العسكرية

- توطين المنتجات الدفاعية لتغطية متطلبات شركائنا

- دعم شركائنا في تطوير والبحوث العملية والاحتياجات العملياتية

شركة تقنية علم للتطوير و الإستثمار الصناعي مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية يتسلم أولى تصاريح التصنيع العسكري للتجهيزات الفردية من الهيئة العامة للصناعات العسكرية
سبق

أطلقت مؤخراً شركة تقنية علم للتطوير و الإستثمار الصناعي أولى مصانعها العسكرية التابعة لها "مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية " و الذي يعنى بتصنيع التجهيزات الفردية للجندي المقاتل .

تم العمل على توطين صناعة التجهيزات الفردية للجندي المقاتل بناء على الخبرات المتراكمة لدى القائمين لنقل أحدث التقنيات و أفضل الممارسات في المجال ، وذلك بهدف رفع الناتج المحلي للصناعات العسكرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما يستهدف مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية السوق السعودي في المرحلة الأولية وذلك لخدمة القطاعات العسكرية المعنية بالإضافة إلى الأسواق العالمية وذلك لمنافسة منتجات الدول الأخرى بمنتج سعودي 100% ابتداء من المواد الخام و المتمثلة بكبرى الشركات السعودية مثل شركة سابك والتي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الستر والخوذ والألواح الواقية من الرصاص وصولاً للأيدي العاملة السعودية لإنتاج منتج سعودي يضاهي المنتجات العالمية .

وهذي هي أحد أهداف الشركة المالكة " تقنية علم" للتطوير والاستثمار الصناعي و التي بدأت تجني ثمارها على صعيد توطين الصناعات العسكرية في المملكة ؛ وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي السيد / إدريس الزكري بأن نقل التقنية وتوطين الصناعات العسكرية داخليا ستمكن المملكة من امتلاك أسلحتها وأدواتها العسكرية وستعمل على تطويرها تماشيا مع احتياجاتها في هذا الجانب

وبين الزكري بأن دعم و تشجيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للقطاع الخاص يمثل إيمانا بالشراكة التي يمكن الاعتماد عليها بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تبناها ولي العهد ,وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز . حفظه الله لسد فراغ الاحتياج الفعلي ومواكبة تطلعات التحول الوطني بنقل وتوطين تقنيات الصناعة العسكرية لدعم الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير لتصبح المملكة العربية السعودية احدى الدول المصنعة والمصدرة لتلك الصناعة مع الاخذ بالاعتبار في أهمية البحث والتطوير المستمر و بكفاءات سعودية للوصول لذلك

وشدد على أن تقنية علم تسعى لأن تكون من المساهمين الأوائل في نقل أحدث التقنيات وتوطينها ودعم التنمية في مجال الصناعات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية

وأشار الى ان اعمال الشركة تتمثل في علاقتها الاستراتيجية والتجارية المبنية على الشراكة مع الشركات العالمية المصنعة والمتخصصة في التصنيع العسكري والمدني في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية و مؤكدا أنها تشمل :

- تأمين احتياجات شركاتنا من المعدات والأنظمة الالكترونية والمنية ودعمها فنيا

- تأمين التقنية الحديثة المتعلقة بالصناعات العسكرية

- توطين المنتجات الدفاعية لتغطية متطلبات شركائنا

- دعم شركائنا في تطوير والبحوث العملية والاحتياجات العملياتية

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:02 AM

مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية يتسلم أولى تصاريح التصنيع العسكري للتجهيزات الفردية من الهيئة العامة للصناعات العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤخراً شركة تقنية علم للتطوير و الإستثمار الصناعي أولى مصانعها العسكرية التابعة لها "مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية " و الذي يعنى بتصنيع التجهيزات الفردية للجندي المقاتل .

تم العمل على توطين صناعة التجهيزات الفردية للجندي المقاتل بناء على الخبرات المتراكمة لدى القائمين لنقل أحدث التقنيات و أفضل الممارسات في المجال ، وذلك بهدف رفع الناتج المحلي للصناعات العسكرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما يستهدف مصنع مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية السوق السعودي في المرحلة الأولية وذلك لخدمة القطاعات العسكرية المعنية بالإضافة إلى الأسواق العالمية وذلك لمنافسة منتجات الدول الأخرى بمنتج سعودي 100% ابتداء من المواد الخام و المتمثلة بكبرى الشركات السعودية مثل شركة سابك والتي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الستر والخوذ والألواح الواقية من الرصاص وصولاً للأيدي العاملة السعودية لإنتاج منتج سعودي يضاهي المنتجات العالمية .

وهذي هي أحد أهداف الشركة المالكة " تقنية علم" للتطوير والاستثمار الصناعي و التي بدأت تجني ثمارها على صعيد توطين الصناعات العسكرية في المملكة ؛ وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي السيد / إدريس الزكري بأن نقل التقنية وتوطين الصناعات العسكرية داخليا ستمكن المملكة من امتلاك أسلحتها وأدواتها العسكرية وستعمل على تطويرها تماشيا مع احتياجاتها في هذا الجانب

وبين الزكري بأن دعم و تشجيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للقطاع الخاص يمثل إيمانا بالشراكة التي يمكن الاعتماد عليها بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تبناها ولي العهد ,وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز . حفظه الله لسد فراغ الاحتياج الفعلي ومواكبة تطلعات التحول الوطني بنقل وتوطين تقنيات الصناعة العسكرية لدعم الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير لتصبح المملكة العربية السعودية احدى الدول المصنعة والمصدرة لتلك الصناعة مع الاخذ بالاعتبار في أهمية البحث والتطوير المستمر و بكفاءات سعودية للوصول لذلك

وشدد على أن تقنية علم تسعى لأن تكون من المساهمين الأوائل في نقل أحدث التقنيات وتوطينها ودعم التنمية في مجال الصناعات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية

وأشار الى ان اعمال الشركة تتمثل في علاقتها الاستراتيجية والتجارية المبنية على الشراكة مع الشركات العالمية المصنعة والمتخصصة في التصنيع العسكري والمدني في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية و مؤكدا أنها تشمل :

- تأمين احتياجات شركاتنا من المعدات والأنظمة الالكترونية والمنية ودعمها فنيا

- تأمين التقنية الحديثة المتعلقة بالصناعات العسكرية

- توطين المنتجات الدفاعية لتغطية متطلبات شركائنا

- دعم شركائنا في تطوير والبحوث العملية والاحتياجات العملياتية

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