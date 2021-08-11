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"الجوازات" تتيح صلاحية تمديد إقامة زوجة مواطن لأربع سنوات

في حالة مراجعة إداراتها لا عبر منصة "أبشر أفراد"

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة "زوجة مواطن" لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.

وردت الجوازات عبر حسابها على موقع "تويتر" على استفسار مغرد حاول تجديد إقامة زوجته "مقيمة" عبر منصة "أبشر"، لكن النظام لا يقبل التجديد لها إلا لسنة واحدة، وهو يرغب بالتمديد لها أربع سنوات.

وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات "لزوجة مواطن" يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب "أبشر" أنه بالإمكان التجديد عبر منصة "أبشر أفراد" لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى "لزوجة المواطن".

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"الجوازات" تتيح صلاحية تمديد إقامة زوجة مواطن لأربع سنوات
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة "زوجة مواطن" لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.

وردت الجوازات عبر حسابها على موقع "تويتر" على استفسار مغرد حاول تجديد إقامة زوجته "مقيمة" عبر منصة "أبشر"، لكن النظام لا يقبل التجديد لها إلا لسنة واحدة، وهو يرغب بالتمديد لها أربع سنوات.

وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات "لزوجة مواطن" يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب "أبشر" أنه بالإمكان التجديد عبر منصة "أبشر أفراد" لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى "لزوجة المواطن".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:45 PM

"الجوازات" تتيح صلاحية تمديد إقامة زوجة مواطن لأربع سنوات

في حالة مراجعة إداراتها لا عبر منصة "أبشر أفراد"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
4,324

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة "زوجة مواطن" لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.

وردت الجوازات عبر حسابها على موقع "تويتر" على استفسار مغرد حاول تجديد إقامة زوجته "مقيمة" عبر منصة "أبشر"، لكن النظام لا يقبل التجديد لها إلا لسنة واحدة، وهو يرغب بالتمديد لها أربع سنوات.

وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات "لزوجة مواطن" يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب "أبشر" أنه بالإمكان التجديد عبر منصة "أبشر أفراد" لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى "لزوجة المواطن".

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