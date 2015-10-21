قبل مواجهة الرائد "دوريًّا".. "الهلال" يفتقد خدمات "ماريغا" لأسبوعين

كشفت الفحوص الطبية تعرض مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، المالي "موسى ماريغا" لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية؛ يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي يمتد لأسبوعين.



ميدانيًّا أجرى الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس استعدادًا لملاقاة ضيفه "الرائد" السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



اشتمل المران على تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية.



وشارك اللاعبون الذين خاضوا مواجهة النصر ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بصفة أساسية في جزء من التدريبات الجماعية.