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مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدود

الحادثة تكرَّرت خلال الأسابيع الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.

وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

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مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدود
سبق

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.

وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:45 PM

مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدود

الحادثة تكرَّرت خلال الأسابيع الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.

وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

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