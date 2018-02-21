تنبيه متقدّم لمنطقة مكة .. هنا تفاصيله وموعد نهايته
"الإنذار المبكّر": يشمل رنية وظلم والخرمة وما جاورها
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرّمة يشمل "رنية وظلم والخرمة وما جاورها"، وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة.
ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد تبدأ الحالة العاشرة صباحاً وتنتهي السابعة مساء اليوم، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.
تنبيه متقدّم لمنطقة مكة .. هنا تفاصيله وموعد نهايته
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-21
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرّمة يشمل "رنية وظلم والخرمة وما جاورها"، وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة.
ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد تبدأ الحالة العاشرة صباحاً وتنتهي السابعة مساء اليوم، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:45 AM
تنبيه متقدّم لمنطقة مكة .. هنا تفاصيله وموعد نهايته
"الإنذار المبكّر": يشمل رنية وظلم والخرمة وما جاورها
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرّمة يشمل "رنية وظلم والخرمة وما جاورها"، وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة.
ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد تبدأ الحالة العاشرة صباحاً وتنتهي السابعة مساء اليوم، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.