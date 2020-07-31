"صقر الرجاجيل".. الفيصل يسطر قصيدة بمناسبة شفاء الملك سلمان
قال فيها: تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني.. أنت الفخر والمجد للعز نوماس
سطَّر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة بعنوان "صقر الرجاجيل" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قال فيها:
لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس
أقولها عني وعن باقي الناس
تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني
أنت الفخر والمجد للعز نوماس
وأنت الذي عند النوايب نجي له
https://twitter.com/makkahregion/status/1289284156992757762
أمير مكة
الأمير خالد الفيصل
"صقر الرجاجيل".. الفيصل يسطر قصيدة بمناسبة شفاء الملك سلمان
عبدالله الراجحي
سبق
2020-07-31
سطَّر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة بعنوان "صقر الرجاجيل" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قال فيها:
لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس
أقولها عني وعن باقي الناس
تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني
أنت الفخر والمجد للعز نوماس
وأنت الذي عند النوايب نجي له
https://twitter.com/makkahregion/status/1289284156992757762
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
11:13 PM
"صقر الرجاجيل".. الفيصل يسطر قصيدة بمناسبة شفاء الملك سلمان
قال فيها: تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني.. أنت الفخر والمجد للعز نوماس
سطَّر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة بعنوان "صقر الرجاجيل" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قال فيها:
لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس
أقولها عني وعن باقي الناس
تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني
أنت الفخر والمجد للعز نوماس
وأنت الذي عند النوايب نجي له
https://twitter.com/makkahregion/status/1289284156992757762