النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنت عند 43 دولارًا.. هبوط مخزونات الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع

صعد بنسبة 0.51% عن سعر التسوية السابق مع استئناف تداول العقود الآجلة

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.12 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

وبحسب "روسيا اليوم"، جاء ارتفاع أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ10 من يوليو الجاري، إلى 531 مليون برميل؛ في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 643 ألف برميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
برنت عند 43 دولارًا.. هبوط مخزونات الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع
سبق

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.12 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

وبحسب "روسيا اليوم"، جاء ارتفاع أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ10 من يوليو الجاري، إلى 531 مليون برميل؛ في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 643 ألف برميل.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:35 AM

برنت عند 43 دولارًا.. هبوط مخزونات الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع

صعد بنسبة 0.51% عن سعر التسوية السابق مع استئناف تداول العقود الآجلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
509

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.12 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

وبحسب "روسيا اليوم"، جاء ارتفاع أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ10 من يوليو الجاري، إلى 531 مليون برميل؛ في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 643 ألف برميل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,171
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة