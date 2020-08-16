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العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن

"الغامدي": تم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة.. ولم تُسجَّل أية إصابات

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم الأحد بلاغًا عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية.

وتفصيلاً، أوضح "الغامدي" أنه تم على الفور توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.

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العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم الأحد بلاغًا عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية.

وتفصيلاً، أوضح "الغامدي" أنه تم على الفور توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:13 PM

العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن

"الغامدي": تم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة.. ولم تُسجَّل أية إصابات

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محمد المواسي - جازان
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6,306

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم الأحد بلاغًا عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية.

وتفصيلاً، أوضح "الغامدي" أنه تم على الفور توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.

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