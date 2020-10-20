"العسومي" يشيد بالأمر الملكي بتعيين "السلمي" نائباً لرئيس مجلس الشورى

ثمّن جهوده خلال رئاسته البرلمان العربي لخدمة قضايا الأمة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الرئيس السابق للبرلمان العربي، نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي.

وثمّن العسومي؛ عالياً الدور الذي قام به الدكتور مشعل السلمي؛ في أثناء رئاسته البرلمان العربي، وما بذله من جهود كبيرة ومقدرة خدمةً لقضايا الأمة العربية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي أوكلت إليه.