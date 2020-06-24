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"تعليمية الشورى" تجتمع "عن بعد" برئيس "تقويم التعليم"

من أجل استعراض تجربة الاختبار التحصيلي إلكترونياً

عقدت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وتطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات "عن بعد"، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها.

وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار "عن بعد" في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة الحالية، نظراً لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كل الظروف التي قد تواجه العالم.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات للوقوف على سير العمل في الهيئة والمساهمة في رفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، بما يحقق الوصول إلى مستويات متقدمة عالمياً.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليمية الشورى" تجتمع "عن بعد" برئيس "تقويم التعليم"
سبق

عقدت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وتطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات "عن بعد"، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها.

وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار "عن بعد" في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة الحالية، نظراً لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كل الظروف التي قد تواجه العالم.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات للوقوف على سير العمل في الهيئة والمساهمة في رفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، بما يحقق الوصول إلى مستويات متقدمة عالمياً.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
03:37 PM

"تعليمية الشورى" تجتمع "عن بعد" برئيس "تقويم التعليم"

من أجل استعراض تجربة الاختبار التحصيلي إلكترونياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرض أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وتطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات "عن بعد"، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها.

وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار "عن بعد" في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة الحالية، نظراً لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كل الظروف التي قد تواجه العالم.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات للوقوف على سير العمل في الهيئة والمساهمة في رفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، بما يحقق الوصول إلى مستويات متقدمة عالمياً.

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