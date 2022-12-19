وأوضح "كراني" عبر حسابه في "تويتر": "وداعا للخريف".. بعون الله مع نهاية 48 ساعة القادمة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.. ولكن بتمركز هواء قطبي بارد جداً من 21 - 23 ديسمبر على الشرقية، والشمالية والمنطقة الوسطى وكلما اتجهنا جنوباً.. فاحذروا الهواء البارد خاصة الأطفال ومرضى الرّبو".

قال خبير الأرصاد حسن كراني إنه بعد 48 ساعة سيرحل الخريف، ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.

"كراني": 48 ساعة ويحل الشتاء.. احذروا الهواء البارد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-19 قال خبير الأرصاد حسن كراني إنه بعد 48 ساعة سيرحل الخريف، ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر. وأوضح "كراني" عبر حسابه في "تويتر": "وداعا للخريف".. بعون الله مع نهاية 48 ساعة القادمة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.. ولكن بتمركز هواء قطبي بارد جداً من 21 - 23 ديسمبر على الشرقية، والشمالية والمنطقة الوسطى وكلما اتجهنا جنوباً.. فاحذروا الهواء البارد خاصة الأطفال ومرضى الرّبو".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 03:24 PM

"كراني": 48 ساعة ويحل الشتاء.. احذروا الهواء البارد قال: هواء قطبي يتمركز بعدة مناطق من 21 إلى 23 ديسمبر





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قال خبير الأرصاد حسن كراني إنه بعد 48 ساعة سيرحل الخريف، ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.

وأوضح "كراني" عبر حسابه في "تويتر": "وداعا للخريف".. بعون الله مع نهاية 48 ساعة القادمة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.. ولكن بتمركز هواء قطبي بارد جداً من 21 - 23 ديسمبر على الشرقية، والشمالية والمنطقة الوسطى وكلما اتجهنا جنوباً.. فاحذروا الهواء البارد خاصة الأطفال ومرضى الرّبو".