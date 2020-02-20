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رئيس جمهورية إريتريا يغادر الرياض

عصام بن سعيد مان في وداعه بالمطار

غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا إريتريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية إريتريا يغادر الرياض
سبق

غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:38 AM

رئيس جمهورية إريتريا يغادر الرياض

عصام بن سعيد مان في وداعه بالمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.

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