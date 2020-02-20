رئيس جمهورية إريتريا يغادر الرياض

غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا إريتريا
غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.