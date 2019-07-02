النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لماذا ألقى طيار مقاتلة هندية قنابله في مواجهة سرب طيور؟

أكدت القوات الجوية أنه تفادى كارثة حقيقية

فيما وُصف بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، ألقى طيار مقاتلة هندية، قنابله وتخلص من خزانات الوقود في طائرته؛ متسببًا في اشتعال النيران؛ لكنه تفادى كارثة حقيقية، عقب اصطدامه بسرب طيور؛ حسب بيان القوات الجوية الهندية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، في قاعدة "أمبالا" الجوية بولاية هاريانا شمالي الهند، حينما أقلعت مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" في مهمة للتدريب.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أنه عقب إقلاع الطائرة، اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد؛ وهو ما قد يُسفر عن سقوط الطائرة؛ خاصة بسبب وزنها.

وتضيف الصحيفة: أسرع الطيار الهندي بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود؛ وهو ما تَسَبّب في اشتعال النيران، ثم عاد وهبط بالطائرة بسلام.

وقالت الصحيفة: إن النيران اشتعلت في منطقة المناورات بمحيط القاعدة الجوية؛ بينما سقط أحد خزانيْ الوقود في منطقة سكنية ولم يصب أحد بأذى.

وقامت الشرطة الهندية ومجموعة من أفراد القوات الجوية بتفقد الأضرار المادية في المنطقة السكنية المحيطة بالقاعدة، واستعادة قنابل التدريب الصغيرة وهياكل خزانات الوقود وأجزاء المحرك الذي سقط.

وفي بيانها، أثنت القوات الجوية الهندية على تصرف الطيار؛ واصفة ما قام به بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، وأنه أنقذ نفسه والطائرة والقاعدة والمناطق المحيطة بها من كارثة، وأكدت أن إسقاط القنابل وخزاني الوقود، خفف الأحمال على المحرك، قبل أن يعود الطيار إلى القاعدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. لماذا ألقى طيار مقاتلة هندية قنابله في مواجهة سرب طيور؟
سبق

فيما وُصف بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، ألقى طيار مقاتلة هندية، قنابله وتخلص من خزانات الوقود في طائرته؛ متسببًا في اشتعال النيران؛ لكنه تفادى كارثة حقيقية، عقب اصطدامه بسرب طيور؛ حسب بيان القوات الجوية الهندية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، في قاعدة "أمبالا" الجوية بولاية هاريانا شمالي الهند، حينما أقلعت مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" في مهمة للتدريب.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أنه عقب إقلاع الطائرة، اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد؛ وهو ما قد يُسفر عن سقوط الطائرة؛ خاصة بسبب وزنها.

وتضيف الصحيفة: أسرع الطيار الهندي بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود؛ وهو ما تَسَبّب في اشتعال النيران، ثم عاد وهبط بالطائرة بسلام.

وقالت الصحيفة: إن النيران اشتعلت في منطقة المناورات بمحيط القاعدة الجوية؛ بينما سقط أحد خزانيْ الوقود في منطقة سكنية ولم يصب أحد بأذى.

وقامت الشرطة الهندية ومجموعة من أفراد القوات الجوية بتفقد الأضرار المادية في المنطقة السكنية المحيطة بالقاعدة، واستعادة قنابل التدريب الصغيرة وهياكل خزانات الوقود وأجزاء المحرك الذي سقط.

وفي بيانها، أثنت القوات الجوية الهندية على تصرف الطيار؛ واصفة ما قام به بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، وأنه أنقذ نفسه والطائرة والقاعدة والمناطق المحيطة بها من كارثة، وأكدت أن إسقاط القنابل وخزاني الوقود، خفف الأحمال على المحرك، قبل أن يعود الطيار إلى القاعدة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:47 PM

بالفيديو.. لماذا ألقى طيار مقاتلة هندية قنابله في مواجهة سرب طيور؟

أكدت القوات الجوية أنه تفادى كارثة حقيقية

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
7,873

فيما وُصف بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، ألقى طيار مقاتلة هندية، قنابله وتخلص من خزانات الوقود في طائرته؛ متسببًا في اشتعال النيران؛ لكنه تفادى كارثة حقيقية، عقب اصطدامه بسرب طيور؛ حسب بيان القوات الجوية الهندية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، في قاعدة "أمبالا" الجوية بولاية هاريانا شمالي الهند، حينما أقلعت مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" في مهمة للتدريب.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أنه عقب إقلاع الطائرة، اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد؛ وهو ما قد يُسفر عن سقوط الطائرة؛ خاصة بسبب وزنها.

وتضيف الصحيفة: أسرع الطيار الهندي بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود؛ وهو ما تَسَبّب في اشتعال النيران، ثم عاد وهبط بالطائرة بسلام.

وقالت الصحيفة: إن النيران اشتعلت في منطقة المناورات بمحيط القاعدة الجوية؛ بينما سقط أحد خزانيْ الوقود في منطقة سكنية ولم يصب أحد بأذى.

وقامت الشرطة الهندية ومجموعة من أفراد القوات الجوية بتفقد الأضرار المادية في المنطقة السكنية المحيطة بالقاعدة، واستعادة قنابل التدريب الصغيرة وهياكل خزانات الوقود وأجزاء المحرك الذي سقط.

وفي بيانها، أثنت القوات الجوية الهندية على تصرف الطيار؛ واصفة ما قام به بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، وأنه أنقذ نفسه والطائرة والقاعدة والمناطق المحيطة بها من كارثة، وأكدت أن إسقاط القنابل وخزاني الوقود، خفف الأحمال على المحرك، قبل أن يعود الطيار إلى القاعدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,501
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,342
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,786
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,265

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة