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تماسّ كهربائي بمدرسة بنين بمكة.. المعلمون أخمدوا النار وأخرجوا الطلاب

الدفاع المدني باشر الموقع.. تم تعليق اليوم الدراسي بسبب انقطاع التيار

أخلت فِرَق الدفاع المدني وفريق إدارة الأمن والسلامة، مدرسة الشرائع العليا للبنين صباح اليوم، بعد وقوع تماسّ كهربائي بأحد موزعات الكهرباء بالدور الثالث؛ مما نتج عنه احتراق محدود في الموزع وظهور دخان.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة الحادث، وتمكّن معلمو المدرسة والمرشدون الصحيون من إخماد الحريق، وتطبيق خطة الطوارئ، وإخراج الطلاب من المدرسة في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات لأحد من الطلاب.


وتم إخلاء المدرسة وتعليق اليوم الدراسي فيها؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتعذّر إكمال اليوم الدراسي بعد انقطاع الكهرباء.

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تماسّ كهربائي بمدرسة بنين بمكة.. المعلمون أخمدوا النار وأخرجوا الطلاب
سبق

أخلت فِرَق الدفاع المدني وفريق إدارة الأمن والسلامة، مدرسة الشرائع العليا للبنين صباح اليوم، بعد وقوع تماسّ كهربائي بأحد موزعات الكهرباء بالدور الثالث؛ مما نتج عنه احتراق محدود في الموزع وظهور دخان.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة الحادث، وتمكّن معلمو المدرسة والمرشدون الصحيون من إخماد الحريق، وتطبيق خطة الطوارئ، وإخراج الطلاب من المدرسة في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات لأحد من الطلاب.


وتم إخلاء المدرسة وتعليق اليوم الدراسي فيها؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتعذّر إكمال اليوم الدراسي بعد انقطاع الكهرباء.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:16 AM

تماسّ كهربائي بمدرسة بنين بمكة.. المعلمون أخمدوا النار وأخرجوا الطلاب

الدفاع المدني باشر الموقع.. تم تعليق اليوم الدراسي بسبب انقطاع التيار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
2,435

أخلت فِرَق الدفاع المدني وفريق إدارة الأمن والسلامة، مدرسة الشرائع العليا للبنين صباح اليوم، بعد وقوع تماسّ كهربائي بأحد موزعات الكهرباء بالدور الثالث؛ مما نتج عنه احتراق محدود في الموزع وظهور دخان.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة الحادث، وتمكّن معلمو المدرسة والمرشدون الصحيون من إخماد الحريق، وتطبيق خطة الطوارئ، وإخراج الطلاب من المدرسة في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات لأحد من الطلاب.


وتم إخلاء المدرسة وتعليق اليوم الدراسي فيها؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتعذّر إكمال اليوم الدراسي بعد انقطاع الكهرباء.

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