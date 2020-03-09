البحرين تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا" والعدد يرتفع إلى 95 حالة

جميع الحالات كانت بمركز الحجر للقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس

كشفت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 95 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة، اليوم.

وتفصيلًا كشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة البحرينية حول فيروس "كورونا كوفيد 19"، اكتشاف 24 حالة جديدة في البحرين؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات وصل إلى 95 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع الحالات التي أضيفت للقائمة قبل قليل، كانت بمركز الحجر الاحترازي للقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس، وتم رصدها من خلال الفحوصات الدورية لهم؛ فيما عدا حالة واحدة كانت لمخالطة مع إحدى الحالات القائمة، والتي كانت قادمة من الخارج.

وأجرت وزارة الصحة 7784 فحصًا طبيًّا، كانت نتيجة 7689 منها سليمة.

وبيّنت أن 94 حالة -من أصل 95 لا تزال مصابة بالفيروس- مستقرة؛ فيما توجد حالة واحدة تحت الرعاية.