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تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب

مئات المشجعين نزلوا إلى أرض الملعب قبل اللقاء للمطالبة برحيل الملاك

أجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها احتجاجًا على ملاك النادي.

وأكد النادي حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، بعد ساعة واحدة تقريبًا من الموعد المحدد للمباراة، أن المباراة تأجلت بسبب "اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة بالمحتجين".

وكانت جماهير نادي مانشستر يونايتد قد اقتحمت بشكل مثير اليوم الأحد ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على عائلة جليزر مالكة النادي.

وكان مانشستر يونايتد من بين 12 فريقًا اشتركوا في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انهار في غضون 48 ساعة بسبب الضغوط الهائلة والانتقادات العنيفة التي تعرضت لها البطولة الوليدة.

أثار هذا المخطط غضبًا عارمًا ضد عائلة جليزر؛ حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مئات المشجعين تجمعوا في أولد ترافورد ونزلوا إلى أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء، للمطالبة برحيل ملاك النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليًّا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ربما يتوج باللقب هذا الموسم رسميًّا، حال تعثر يونايتد أمام ليفربول.

مباراة مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب
سبق

أجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها احتجاجًا على ملاك النادي.

وأكد النادي حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، بعد ساعة واحدة تقريبًا من الموعد المحدد للمباراة، أن المباراة تأجلت بسبب "اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة بالمحتجين".

وكانت جماهير نادي مانشستر يونايتد قد اقتحمت بشكل مثير اليوم الأحد ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على عائلة جليزر مالكة النادي.

وكان مانشستر يونايتد من بين 12 فريقًا اشتركوا في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انهار في غضون 48 ساعة بسبب الضغوط الهائلة والانتقادات العنيفة التي تعرضت لها البطولة الوليدة.

أثار هذا المخطط غضبًا عارمًا ضد عائلة جليزر؛ حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مئات المشجعين تجمعوا في أولد ترافورد ونزلوا إلى أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء، للمطالبة برحيل ملاك النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليًّا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ربما يتوج باللقب هذا الموسم رسميًّا، حال تعثر يونايتد أمام ليفربول.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
08:44 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:47 AM

تأجيل مباراة يونايتد وليفربول بعد احتجاج الجماهير وأعمال الشغب

مئات المشجعين نزلوا إلى أرض الملعب قبل اللقاء للمطالبة برحيل الملاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها احتجاجًا على ملاك النادي.

وأكد النادي حوالي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، بعد ساعة واحدة تقريبًا من الموعد المحدد للمباراة، أن المباراة تأجلت بسبب "اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة بالمحتجين".

وكانت جماهير نادي مانشستر يونايتد قد اقتحمت بشكل مثير اليوم الأحد ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على عائلة جليزر مالكة النادي.

وكان مانشستر يونايتد من بين 12 فريقًا اشتركوا في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انهار في غضون 48 ساعة بسبب الضغوط الهائلة والانتقادات العنيفة التي تعرضت لها البطولة الوليدة.

أثار هذا المخطط غضبًا عارمًا ضد عائلة جليزر؛ حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مئات المشجعين تجمعوا في أولد ترافورد ونزلوا إلى أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء، للمطالبة برحيل ملاك النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليًّا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ربما يتوج باللقب هذا الموسم رسميًّا، حال تعثر يونايتد أمام ليفربول.

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