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24 فرقة تفتيشية للتأكد من الاشتراطات البيئية في مكة والمدينة

ضمن استعدادات هيئة الأرصاد لموسم الحج لهذا العام

بدأت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعمال المسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي بالاعتماد على 24 فرقة تفتيش بيئية ذات كفاءة عالية ومؤهلة وذلك استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرصت الهيئة على الاستعداد المبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في نجاح موسم الحج لهذا العام، حيث تجري أعمال التفتيش على المنشآت ضمن الخطة التفصيلية لأعمال الحج للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئة والمقاييس البيئية المعتمدة.

وقامت فرق التفتيش بمكة المكرمة بتكثيف جولاتها على منشآت الإعاشة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ورصد المخالفات البيئية بنظام التفتيش الإلكتروني وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين قامت الفرق في المدينة المنورة بتكثيف جولاتها للبعثات الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة البيئية.

إلى هذا بدأت الهيئة بتكثيف التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

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24 فرقة تفتيشية للتأكد من الاشتراطات البيئية في مكة والمدينة
سبق

بدأت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعمال المسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي بالاعتماد على 24 فرقة تفتيش بيئية ذات كفاءة عالية ومؤهلة وذلك استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرصت الهيئة على الاستعداد المبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في نجاح موسم الحج لهذا العام، حيث تجري أعمال التفتيش على المنشآت ضمن الخطة التفصيلية لأعمال الحج للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئة والمقاييس البيئية المعتمدة.

وقامت فرق التفتيش بمكة المكرمة بتكثيف جولاتها على منشآت الإعاشة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ورصد المخالفات البيئية بنظام التفتيش الإلكتروني وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين قامت الفرق في المدينة المنورة بتكثيف جولاتها للبعثات الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة البيئية.

إلى هذا بدأت الهيئة بتكثيف التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:57 PM

24 فرقة تفتيشية للتأكد من الاشتراطات البيئية في مكة والمدينة

ضمن استعدادات هيئة الأرصاد لموسم الحج لهذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أعمال المسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي بالاعتماد على 24 فرقة تفتيش بيئية ذات كفاءة عالية ومؤهلة وذلك استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرصت الهيئة على الاستعداد المبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في نجاح موسم الحج لهذا العام، حيث تجري أعمال التفتيش على المنشآت ضمن الخطة التفصيلية لأعمال الحج للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئة والمقاييس البيئية المعتمدة.

وقامت فرق التفتيش بمكة المكرمة بتكثيف جولاتها على منشآت الإعاشة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ورصد المخالفات البيئية بنظام التفتيش الإلكتروني وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين قامت الفرق في المدينة المنورة بتكثيف جولاتها للبعثات الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة البيئية.

إلى هذا بدأت الهيئة بتكثيف التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

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