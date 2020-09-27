جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل محافظات عدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-27
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:57 AM
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل محافظات عدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.