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بعد غدٍ أول موجة برد وانخفاض بدرجات الحرارة.. جهزوا الملابس الثقيلة

بشكل نادر سابقٍ لأوانه لهذا الوقت من العام

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن انخفاض في درجات الحرارة بعد غدٍ، يستلزم لبس ملابس البرد . وقال "الحربي": في حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم ومنطقة الرياض وشمال الشرقية، أول موجة باردة هذا العام من بعد الغد، والصغرى تصل إلى ١٢ درجة على المناطق الشمالية، جهزوا ملابس البرد الثقيلة، وبالنسبة للمناطق الساحلية انخفاض طفيف جداً والله أعلم".

فيما كشف موقع "طقس العرب"، بأنه وعلى غير العادة، وبشكل نادر سابقٍ لأوانه بالنسبة لهذا الوقت من العام، تنخفض درجات الحرارة وبشكل لافت في العديد من مناطق المملكة، خاصة في ساعات الليل، بحيث تسود أجواء مائلة للبرودة، قد تستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفي التفاصيل، تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة حالياً وخلال الأيام القادمة بكتلة هوائية باردة يُعتبر تأثيرها على المنطقة نادراً ومُبكراً بالنسبة الوقت من العام، وهي مرافقة لتأثير مرتفع جوي يتمركز على وسط وشمال قارة آسيا.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض في حائل لتكون ما بين 30-32 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل لتصل إلى حدود 13 درجة مئوية ليلاً، وذلك اعتباراً من ليل السبت وحتى ليل الثلاثاء، ما يعني وجود اختلاف حراري كبير بين الليل والنهار، وسيادة طقس مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بالتالي ارتفاع فرص الإصابة بأمراض البرد.

وفي الرياض تشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة إلى انخفاضها بشكل كبير، بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 32-33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى حول الـ 20 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غدٍ أول موجة برد وانخفاض بدرجات الحرارة.. جهزوا الملابس الثقيلة
سبق

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن انخفاض في درجات الحرارة بعد غدٍ، يستلزم لبس ملابس البرد . وقال "الحربي": في حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم ومنطقة الرياض وشمال الشرقية، أول موجة باردة هذا العام من بعد الغد، والصغرى تصل إلى ١٢ درجة على المناطق الشمالية، جهزوا ملابس البرد الثقيلة، وبالنسبة للمناطق الساحلية انخفاض طفيف جداً والله أعلم".

فيما كشف موقع "طقس العرب"، بأنه وعلى غير العادة، وبشكل نادر سابقٍ لأوانه بالنسبة لهذا الوقت من العام، تنخفض درجات الحرارة وبشكل لافت في العديد من مناطق المملكة، خاصة في ساعات الليل، بحيث تسود أجواء مائلة للبرودة، قد تستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفي التفاصيل، تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة حالياً وخلال الأيام القادمة بكتلة هوائية باردة يُعتبر تأثيرها على المنطقة نادراً ومُبكراً بالنسبة الوقت من العام، وهي مرافقة لتأثير مرتفع جوي يتمركز على وسط وشمال قارة آسيا.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض في حائل لتكون ما بين 30-32 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل لتصل إلى حدود 13 درجة مئوية ليلاً، وذلك اعتباراً من ليل السبت وحتى ليل الثلاثاء، ما يعني وجود اختلاف حراري كبير بين الليل والنهار، وسيادة طقس مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بالتالي ارتفاع فرص الإصابة بأمراض البرد.

وفي الرياض تشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة إلى انخفاضها بشكل كبير، بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 32-33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى حول الـ 20 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
07:37 PM

بعد غدٍ أول موجة برد وانخفاض بدرجات الحرارة.. جهزوا الملابس الثقيلة

بشكل نادر سابقٍ لأوانه لهذا الوقت من العام

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مهنا التميمي - الجوف
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10,692

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن انخفاض في درجات الحرارة بعد غدٍ، يستلزم لبس ملابس البرد . وقال "الحربي": في حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم ومنطقة الرياض وشمال الشرقية، أول موجة باردة هذا العام من بعد الغد، والصغرى تصل إلى ١٢ درجة على المناطق الشمالية، جهزوا ملابس البرد الثقيلة، وبالنسبة للمناطق الساحلية انخفاض طفيف جداً والله أعلم".

فيما كشف موقع "طقس العرب"، بأنه وعلى غير العادة، وبشكل نادر سابقٍ لأوانه بالنسبة لهذا الوقت من العام، تنخفض درجات الحرارة وبشكل لافت في العديد من مناطق المملكة، خاصة في ساعات الليل، بحيث تسود أجواء مائلة للبرودة، قد تستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفي التفاصيل، تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة حالياً وخلال الأيام القادمة بكتلة هوائية باردة يُعتبر تأثيرها على المنطقة نادراً ومُبكراً بالنسبة الوقت من العام، وهي مرافقة لتأثير مرتفع جوي يتمركز على وسط وشمال قارة آسيا.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض في حائل لتكون ما بين 30-32 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل لتصل إلى حدود 13 درجة مئوية ليلاً، وذلك اعتباراً من ليل السبت وحتى ليل الثلاثاء، ما يعني وجود اختلاف حراري كبير بين الليل والنهار، وسيادة طقس مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بالتالي ارتفاع فرص الإصابة بأمراض البرد.

وفي الرياض تشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة إلى انخفاضها بشكل كبير، بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 32-33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى حول الـ 20 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان.

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