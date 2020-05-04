من المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف

في كلمة له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم.. حفاظًا على صحتهم

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في المسجد الحرام لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتباعد بين الصفوف.

جاء ذلك في كلمه له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم، قال فيها: "أيها الإخوة المصلون، حفاظًا على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف".