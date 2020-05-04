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من المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف

في كلمة له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم.. حفاظًا على صحتهم

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في المسجد الحرام لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتباعد بين الصفوف.

جاء ذلك في كلمه له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم، قال فيها: "أيها الإخوة المصلون، حفاظًا على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف".

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس التباعد بين الصفوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف
سبق

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في المسجد الحرام لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتباعد بين الصفوف.

جاء ذلك في كلمه له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم، قال فيها: "أيها الإخوة المصلون، حفاظًا على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:55 PM

من المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف

في كلمة له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم.. حفاظًا على صحتهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
7,801

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في المسجد الحرام لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتباعد بين الصفوف.

جاء ذلك في كلمه له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم، قال فيها: "أيها الإخوة المصلون، حفاظًا على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف".

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