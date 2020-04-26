أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية اليوم عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي هذا تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإعلان عن 91 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

الإمارات تعلن إصابة 536 جديدة بكورونا و91 حالة شفاء و5 وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية اليوم عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي هذا تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإعلان عن 91 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 02:33 PM

اخر تعديل 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 08:44 PM

الإمارات تعلن إصابة 536 جديدة بكورونا و91 حالة شفاء و5 وفيات أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات





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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية اليوم عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي هذا تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإعلان عن 91 حالة شفاء و5 حالات وفاة.