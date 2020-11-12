قرار صادم من جوجل.. تلك الخدمة لن تصبح مجانية

فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية مستخدميها بقرار وصف بـ"الصادم" بأن أحد أبرز خدماتها لن تصبح مجانية.

وكشفت تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" أن خدمة "جوجل فوتوز" الخاصة بتخزين وتنسيق والنسخ الاحتياطي للصور، لن تصبح مجانية.

وقالت جوجل إن تطبيق "جوجل فوتوتز" لن يكون مجانيًا بعد يوم 1 يونيو/حزيران 2021.

وتابعت: "اعتبارًا من 1 يونيو، سيتم احتساب أي ملفات تم تحميلها على جوجل فوتوز، ضمن مساحة التخزين الافتراضية 15 غيغا بايت التي تحصل عليها مع كل حساب جوجل جديد. إذا كان لديك اشتراك جوجل وان، فسيتم احتسابه في ذلك".

في السابق، كان يتم احتساب الصور التي تم تحميلها في الإعداد المسبق للجودة "الأصلية" غير المضغوطة فقط ضمن مساحة التخزين الخاصة بك، بينما كانت الصور التي تم تحميلها في الإعداد المسبق للجودة المضغوطة "عالية" مجانية. اعتبارًا من 1 يونيو، سيتم التعامل مع جميع الصور على قدم المساواة.

ولكن أوضح التقرير أن هناك بعض الأشياء، التي يجب مراعاتها هنا. في البداية، لن يتم احتساب جميع الصور التي تم تحميلها قبل 1 يونيو 2021. ينطبق هذا التغيير فقط على الصور التي تم تحميلها بعد التاريخ.

كما أن هذا لا يعني أنه ستتم مطالبتك بالدفع فورًا في 1 يونيو 2021، إذا كنت لا تستخدم 15 جيجابايت المجانية الكاملة التي تأتي مع كل حساب جوجل، فيمكنك الاستمرار في التحميل حتى يتم ملء ذلك. بمجرد حدوث ذلك، سيكون لديك خيار الاشتراك في إحدى خطط "جوجل وان" إذا كنت تخطط لمواصلة التحميل.

إذا كان لديك هاتف "بيكسل"، فستستمر في تلقي نسخة احتياطية مجانية وغير محدودة لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك للفترة المحددة.

من المتوقع أن تطلق جوجل في يونيو 2021، أداة جديدة لإدارة الصور ومقاطع الفيديو ستكون مجانية ولكن أقل جودة وتقنية من "جوجل فوتوز".

ومن المقرر أن ينطبق هذا التغيير على جميع مستخدمي صور جوجل عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أندرويد، وآي أو إس، وإصدار سطح المكتب.