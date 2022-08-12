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"السعودية للكهرباء" تُنظم مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين

للتركيز على النتائج المالية للشركة في النصف الأول من 2020

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عقد "مؤتمر هاتفي"، لمناقشة نتائج النصف الأول من 2020م، مع المحللين الماليين والمستثمرين.

وأوضحت إدارة الشركة، من خلال عرض مختصر، تفاصيل أداء الشركة وأبرز المعالم والتطورات خلال هذه الفترة من عام 2020 والنظرة المستقبلية، كما تمت الإجابة عن كل استفسارات المحللين الماليين المشاركين في اللقاء الهاتفي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري: "السعودية للكهرباء"، التي تُعد أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم، تتبنى ممارسات تعزيز الشفافية والحوكمة مع المستثمرين، بالتوافق مع أفضل الممارسات السائدة في أسواق المال المحلية والدولية.

وأضاف: دأبت الشركة على إطلاع قاعدة مستثمريها العريضة والمشاركين بالسوق، على تطورات أعمالها وأدائها واستراتيجيتها وخططها التوسعية بشكل مستمر، من خلال إتاحة جميع قنوات التواصل لهم وتنظيم اللقاءات الدورية مع المستثمرين والمحللين، وتوفير إفصاح دوري منتظم وشفاف، بالتوافق مع اللوائح المنظمة لهيئة السوق المالية.

وأردف: الشركة تتطلع للمساهمة من موقعها الريادي، إلى تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين بما ينعكس إيجابياً على ممارسات الحوكمة والشفافية في أعمالها خاصة، والسوق السعودية عامة، وهو ما يساهم في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تُنظم مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عقد "مؤتمر هاتفي"، لمناقشة نتائج النصف الأول من 2020م، مع المحللين الماليين والمستثمرين.

وأوضحت إدارة الشركة، من خلال عرض مختصر، تفاصيل أداء الشركة وأبرز المعالم والتطورات خلال هذه الفترة من عام 2020 والنظرة المستقبلية، كما تمت الإجابة عن كل استفسارات المحللين الماليين المشاركين في اللقاء الهاتفي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري: "السعودية للكهرباء"، التي تُعد أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم، تتبنى ممارسات تعزيز الشفافية والحوكمة مع المستثمرين، بالتوافق مع أفضل الممارسات السائدة في أسواق المال المحلية والدولية.

وأضاف: دأبت الشركة على إطلاع قاعدة مستثمريها العريضة والمشاركين بالسوق، على تطورات أعمالها وأدائها واستراتيجيتها وخططها التوسعية بشكل مستمر، من خلال إتاحة جميع قنوات التواصل لهم وتنظيم اللقاءات الدورية مع المستثمرين والمحللين، وتوفير إفصاح دوري منتظم وشفاف، بالتوافق مع اللوائح المنظمة لهيئة السوق المالية.

وأردف: الشركة تتطلع للمساهمة من موقعها الريادي، إلى تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين بما ينعكس إيجابياً على ممارسات الحوكمة والشفافية في أعمالها خاصة، والسوق السعودية عامة، وهو ما يساهم في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
05:38 PM

"السعودية للكهرباء" تُنظم مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين

للتركيز على النتائج المالية للشركة في النصف الأول من 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن عقد "مؤتمر هاتفي"، لمناقشة نتائج النصف الأول من 2020م، مع المحللين الماليين والمستثمرين.

وأوضحت إدارة الشركة، من خلال عرض مختصر، تفاصيل أداء الشركة وأبرز المعالم والتطورات خلال هذه الفترة من عام 2020 والنظرة المستقبلية، كما تمت الإجابة عن كل استفسارات المحللين الماليين المشاركين في اللقاء الهاتفي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري: "السعودية للكهرباء"، التي تُعد أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم، تتبنى ممارسات تعزيز الشفافية والحوكمة مع المستثمرين، بالتوافق مع أفضل الممارسات السائدة في أسواق المال المحلية والدولية.

وأضاف: دأبت الشركة على إطلاع قاعدة مستثمريها العريضة والمشاركين بالسوق، على تطورات أعمالها وأدائها واستراتيجيتها وخططها التوسعية بشكل مستمر، من خلال إتاحة جميع قنوات التواصل لهم وتنظيم اللقاءات الدورية مع المستثمرين والمحللين، وتوفير إفصاح دوري منتظم وشفاف، بالتوافق مع اللوائح المنظمة لهيئة السوق المالية.

وأردف: الشركة تتطلع للمساهمة من موقعها الريادي، إلى تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين بما ينعكس إيجابياً على ممارسات الحوكمة والشفافية في أعمالها خاصة، والسوق السعودية عامة، وهو ما يساهم في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

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