تنطلق يوم غد السبت فعاليات الحفل الثاني لموسم سباقات 1442هـ، بحضور ضيف الشرف رجل الأعمال عميد صالح الغبين، وبإشراف مدير الميدان الدكتور عطاالله العبار، وعدد من مُلاك وهواة رياضة الفروسية العريقة.
فروسية القريات تقيم سباقها الثاني لموسم 1442 هـ.. غدًا
تنطلق يوم غد السبت فعاليات الحفل الثاني لموسم سباقات 1442هـ، بحضور ضيف الشرف رجل الأعمال عميد صالح الغبين، وبإشراف مدير الميدان الدكتور عطاالله العبار، وعدد من مُلاك وهواة رياضة الفروسية العريقة.سباقات الفروسية القريات
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فروسية القريات تقيم سباقها الثاني لموسم 1442 هـ.. غدًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-06
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:26 PM
فروسية القريات تقيم سباقها الثاني لموسم 1442 هـ.. غدًا
تنطلق يوم غد السبت فعاليات الحفل الثاني لموسم سباقات 1442هـ، بحضور ضيف الشرف رجل الأعمال عميد صالح الغبين، وبإشراف مدير الميدان الدكتور عطاالله العبار، وعدد من مُلاك وهواة رياضة الفروسية العريقة.
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