ووفق "الاقتصادية" صعدت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 0.4 في المائة كما ارتفعت أسهم 145 شركة مقابل تراجع 26 شركة، حيث تصدرت المكاسب أسهم شركة بترو رابغ بعد صعودها بأكثر من 7 في المائة.

ويأتي ذلك بدعم من الأسهم القيادية يتقدمهم أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي والتي سجلت مكاسب 1 و1.5 في المائة.

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014.

مؤشر سوق الأسهم يتجاوز مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-28 ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014. ويأتي ذلك بدعم من الأسهم القيادية يتقدمهم أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي والتي سجلت مكاسب 1 و1.5 في المائة.

ووفق "الاقتصادية" صعدت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 0.4 في المائة كما ارتفعت أسهم 145 شركة مقابل تراجع 26 شركة، حيث تصدرت المكاسب أسهم شركة بترو رابغ بعد صعودها بأكثر من 7 في المائة.



28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 10:37 AM

مؤشر سوق الأسهم يتجاوز مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014 ارتفع خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة





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ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014.

ويأتي ذلك بدعم من الأسهم القيادية يتقدمهم أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي والتي سجلت مكاسب 1 و1.5 في المائة.



ووفق "الاقتصادية" صعدت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 0.4 في المائة كما ارتفعت أسهم 145 شركة مقابل تراجع 26 شركة، حيث تصدرت المكاسب أسهم شركة بترو رابغ بعد صعودها بأكثر من 7 في المائة.

