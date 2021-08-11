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لأول مرة منذ شهر.. تراجع وفيات كورونا في أمريكا

يعود ذلك إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة

للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة بنسبة 16% لتستقر عند حوالى 7200 شخص الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصاء "رويترز" لتقارير الولايات والمقاطعات؛ فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميًّا، ومع ذلك ما زالت الولايات المتحدة تمثل ربع الإجمالي العالمي من الإصابات بكورونا البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة؛ حيث انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا، على سبيل المثال، بأكثر من 48% الأسبوع الماضي.

وفي يوم 9 أغسطس الجاري، أبلغت ولاية أريزونا عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو الماضي.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن معدل الانتشار المحلي للعدوى في ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي ظل مرتفعًا؛ لكنها جميعًا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف؛ إلا أن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200 إصابة.

وكان حاكم ولاية هاواي، ديفيد إيج، قد قال يوم 6 أغسطس إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر، ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

أما في ولاية ساوث داكوتا؛ فقد زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 100 ألف من عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد لحضور تجمع سنوي في ستيرجيس بالولاية، والذي بدأ يوم الجمعة الماضي.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ شهر.. تراجع وفيات كورونا في أمريكا
سبق

للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة بنسبة 16% لتستقر عند حوالى 7200 شخص الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصاء "رويترز" لتقارير الولايات والمقاطعات؛ فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميًّا، ومع ذلك ما زالت الولايات المتحدة تمثل ربع الإجمالي العالمي من الإصابات بكورونا البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة؛ حيث انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا، على سبيل المثال، بأكثر من 48% الأسبوع الماضي.

وفي يوم 9 أغسطس الجاري، أبلغت ولاية أريزونا عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو الماضي.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن معدل الانتشار المحلي للعدوى في ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي ظل مرتفعًا؛ لكنها جميعًا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف؛ إلا أن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200 إصابة.

وكان حاكم ولاية هاواي، ديفيد إيج، قد قال يوم 6 أغسطس إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر، ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

أما في ولاية ساوث داكوتا؛ فقد زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 100 ألف من عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد لحضور تجمع سنوي في ستيرجيس بالولاية، والذي بدأ يوم الجمعة الماضي.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:51 AM

لأول مرة منذ شهر.. تراجع وفيات كورونا في أمريكا

يعود ذلك إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة بنسبة 16% لتستقر عند حوالى 7200 شخص الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصاء "رويترز" لتقارير الولايات والمقاطعات؛ فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميًّا، ومع ذلك ما زالت الولايات المتحدة تمثل ربع الإجمالي العالمي من الإصابات بكورونا البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة؛ حيث انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا، على سبيل المثال، بأكثر من 48% الأسبوع الماضي.

وفي يوم 9 أغسطس الجاري، أبلغت ولاية أريزونا عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو الماضي.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن معدل الانتشار المحلي للعدوى في ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي ظل مرتفعًا؛ لكنها جميعًا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف؛ إلا أن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200 إصابة.

وكان حاكم ولاية هاواي، ديفيد إيج، قد قال يوم 6 أغسطس إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر، ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

أما في ولاية ساوث داكوتا؛ فقد زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 100 ألف من عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد لحضور تجمع سنوي في ستيرجيس بالولاية، والذي بدأ يوم الجمعة الماضي.

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