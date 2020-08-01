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"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بعدة محافظات يمنية

بمديريات ميدي وعبس وحيران بحجة وفي مديرية الخوخة بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بعدة محافظات يمنية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:32 PM

"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بعدة محافظات يمنية

بمديريات ميدي وعبس وحيران بحجة وفي مديرية الخوخة بالحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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