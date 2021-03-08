النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشمالية يجدد التأكيد على تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات

خلال استقباله عددًا من سيدات الأعمال ومنسوبات الجهات الحكومية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم, عددًا من سيدات الأعمال، ومنسوبات الجهات الحكومية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة".

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على سبل التمكين للمرأة في شتى المجالات وما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية وفقاً لتوجيهات الدولة.

وأكد أمير المنطقة أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليتذكر الجميع الضرورة في الدعم والتشجيع وسبل التطوير في الفرص المتكافئة ورفع نسبة مشاركتها وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً على الصُّعد المحلية والدولية كافة.

ونوه بما تقدمه قيادة المملكة من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية, لافتًا النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة المرأة من (22%) إلى (30%) والإسهام في بناء المجتمع والتطور والتقدم والتنمية الشاملة ولتكون عضواً فعالاً ومشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المشروعات الصغيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشمالية يجدد التأكيد على تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم, عددًا من سيدات الأعمال، ومنسوبات الجهات الحكومية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة".

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على سبل التمكين للمرأة في شتى المجالات وما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية وفقاً لتوجيهات الدولة.

وأكد أمير المنطقة أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليتذكر الجميع الضرورة في الدعم والتشجيع وسبل التطوير في الفرص المتكافئة ورفع نسبة مشاركتها وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً على الصُّعد المحلية والدولية كافة.

ونوه بما تقدمه قيادة المملكة من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية, لافتًا النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة المرأة من (22%) إلى (30%) والإسهام في بناء المجتمع والتطور والتقدم والتنمية الشاملة ولتكون عضواً فعالاً ومشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المشروعات الصغيرة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:16 PM

أمير الشمالية يجدد التأكيد على تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات

خلال استقباله عددًا من سيدات الأعمال ومنسوبات الجهات الحكومية

A A A
عويد التومي - رفحاء
2
699

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم, عددًا من سيدات الأعمال، ومنسوبات الجهات الحكومية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة".

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على سبل التمكين للمرأة في شتى المجالات وما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية وفقاً لتوجيهات الدولة.

وأكد أمير المنطقة أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليتذكر الجميع الضرورة في الدعم والتشجيع وسبل التطوير في الفرص المتكافئة ورفع نسبة مشاركتها وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً على الصُّعد المحلية والدولية كافة.

ونوه بما تقدمه قيادة المملكة من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية, لافتًا النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة المرأة من (22%) إلى (30%) والإسهام في بناء المجتمع والتطور والتقدم والتنمية الشاملة ولتكون عضواً فعالاً ومشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المشروعات الصغيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة