النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" يستقبل وفدًا من مجموعة شباب الصم.. ويبحث مشكلاتهم

أكد أن الدولة مهتمة بتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة اليوم بالرياض، وفدًا من مجموعة شباب الصم، حيث تم بحث الصعوبات التي تواجه الصم، والحلول المقترحة لعلاجها.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على ما أولته المملكة من اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، وذلك عبر اتخاذ العديد من التدابير في هذا الجانب.

وأشار إلى إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من عمل ورعاية لذوي الاحتياجات السمعية تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة بأنفسهم ومع المحيطين بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يستقبل وفدًا من مجموعة شباب الصم.. ويبحث مشكلاتهم
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة اليوم بالرياض، وفدًا من مجموعة شباب الصم، حيث تم بحث الصعوبات التي تواجه الصم، والحلول المقترحة لعلاجها.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على ما أولته المملكة من اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، وذلك عبر اتخاذ العديد من التدابير في هذا الجانب.

وأشار إلى إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من عمل ورعاية لذوي الاحتياجات السمعية تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة بأنفسهم ومع المحيطين بهم.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:28 PM

"العواد" يستقبل وفدًا من مجموعة شباب الصم.. ويبحث مشكلاتهم

أكد أن الدولة مهتمة بتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
546

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة اليوم بالرياض، وفدًا من مجموعة شباب الصم، حيث تم بحث الصعوبات التي تواجه الصم، والحلول المقترحة لعلاجها.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على ما أولته المملكة من اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، وذلك عبر اتخاذ العديد من التدابير في هذا الجانب.

وأشار إلى إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من عمل ورعاية لذوي الاحتياجات السمعية تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة بأنفسهم ومع المحيطين بهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة