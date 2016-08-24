"العواد" يستقبل وفدًا من مجموعة شباب الصم.. ويبحث مشكلاتهم

أكد أن الدولة مهتمة بتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة اليوم بالرياض، وفدًا من مجموعة شباب الصم، حيث تم بحث الصعوبات التي تواجه الصم، والحلول المقترحة لعلاجها.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على ما أولته المملكة من اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، وذلك عبر اتخاذ العديد من التدابير في هذا الجانب.

وأشار إلى إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من عمل ورعاية لذوي الاحتياجات السمعية تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة بأنفسهم ومع المحيطين بهم.