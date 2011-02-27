"البيئة": لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

الوزارة تلقت بلاغين و8 استفسارات وتواصل حملاتها التوعوية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وذكرت الوزارة في إيجازها اليومي، أن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9439 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 140 حالة، فيما تم التخلص من 5810 طيور خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات ثمانية استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.