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"أرامكو": طاقة المعالجة بمعمل الغاز بالفاضلي ارتفعت لمليارَي قدم مكعبة يومياً

الشركة توقعت أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار خلال العام الجاري

رفعت "أرامكو السعودية"، طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية 2019، إلى مليارَي قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنه يجري العمل في المعمل كما هو مخطط له، متوقعة أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.

وبحسب موقع "أرقام"، أضافت أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها أوضاع السوق، إلا أن قطاع التكرير والمعالجة والتسويق واصل مواكبة إستراتيجيته طويلة الأجل على تحقيق القيمة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية من خلال تعزيز تكاملها الإستراتيجي وتنويع أعمالها.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، انخفضت أرباح "أرامكو"، إلى 62.48 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 25%، مقارنة بأرباح قدرها 83.29 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": طاقة المعالجة بمعمل الغاز بالفاضلي ارتفعت لمليارَي قدم مكعبة يومياً
سبق

رفعت "أرامكو السعودية"، طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية 2019، إلى مليارَي قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنه يجري العمل في المعمل كما هو مخطط له، متوقعة أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.

وبحسب موقع "أرقام"، أضافت أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها أوضاع السوق، إلا أن قطاع التكرير والمعالجة والتسويق واصل مواكبة إستراتيجيته طويلة الأجل على تحقيق القيمة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية من خلال تعزيز تكاملها الإستراتيجي وتنويع أعمالها.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، انخفضت أرباح "أرامكو"، إلى 62.48 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 25%، مقارنة بأرباح قدرها 83.29 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:48 AM

"أرامكو": طاقة المعالجة بمعمل الغاز بالفاضلي ارتفعت لمليارَي قدم مكعبة يومياً

الشركة توقعت أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار خلال العام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت "أرامكو السعودية"، طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية 2019، إلى مليارَي قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنه يجري العمل في المعمل كما هو مخطط له، متوقعة أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.

وبحسب موقع "أرقام"، أضافت أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها أوضاع السوق، إلا أن قطاع التكرير والمعالجة والتسويق واصل مواكبة إستراتيجيته طويلة الأجل على تحقيق القيمة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية من خلال تعزيز تكاملها الإستراتيجي وتنويع أعمالها.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، انخفضت أرباح "أرامكو"، إلى 62.48 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 25%، مقارنة بأرباح قدرها 83.29 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,357
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,255

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