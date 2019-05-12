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"القرشي" يتوقع تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا.. خلال هذه الفترة

القطاع الخاص استفاد من مبادرة خادم الحرمين بصرف  9 مليارات لأكثر من مليون موظف

توقع المستثمر في القطاع الفندقي بمكة المكرمة محمد بن سعد القرشي بأن تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا قد يحتاج إلى سنتين إلى 3 سنوات لافتًا إلى أن نسبة إشغال الفنادق في جميع فنادق مكة المكرمة منذ بداية قرار تعليق العمرة صفر، بعد 34% أن كانت خلال الفترة من شهر المحرم إلى جمادى الآخرة.

وأشار إلى وجود أكثر من 2000 فندق و300 ألف وحدة سكنية.

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حيث تم إطلاق 26 مبادرة وقد استفاد منها قطاع الفنادق منها تأجيل ضرائب القيمة المضافة، تأجيل السجل التجاري، تأجيل رسوم تجديد هويات المقيمين وتأجيل رخص البلدية.

ولفت إلى استفادة القطاع الخاص من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من مليون و200 موظف في القطاع الخاص.

مكة المكرمة القطاع الفندقي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القرشي" يتوقع تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا.. خلال هذه الفترة
سبق

توقع المستثمر في القطاع الفندقي بمكة المكرمة محمد بن سعد القرشي بأن تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا قد يحتاج إلى سنتين إلى 3 سنوات لافتًا إلى أن نسبة إشغال الفنادق في جميع فنادق مكة المكرمة منذ بداية قرار تعليق العمرة صفر، بعد 34% أن كانت خلال الفترة من شهر المحرم إلى جمادى الآخرة.

وأشار إلى وجود أكثر من 2000 فندق و300 ألف وحدة سكنية.

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حيث تم إطلاق 26 مبادرة وقد استفاد منها قطاع الفنادق منها تأجيل ضرائب القيمة المضافة، تأجيل السجل التجاري، تأجيل رسوم تجديد هويات المقيمين وتأجيل رخص البلدية.

ولفت إلى استفادة القطاع الخاص من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من مليون و200 موظف في القطاع الخاص.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:32 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:43 PM

"القرشي" يتوقع تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا.. خلال هذه الفترة

القطاع الخاص استفاد من مبادرة خادم الحرمين بصرف  9 مليارات لأكثر من مليون موظف

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
748

توقع المستثمر في القطاع الفندقي بمكة المكرمة محمد بن سعد القرشي بأن تعافي قطاع الفندقة من أزمة كورونا قد يحتاج إلى سنتين إلى 3 سنوات لافتًا إلى أن نسبة إشغال الفنادق في جميع فنادق مكة المكرمة منذ بداية قرار تعليق العمرة صفر، بعد 34% أن كانت خلال الفترة من شهر المحرم إلى جمادى الآخرة.

وأشار إلى وجود أكثر من 2000 فندق و300 ألف وحدة سكنية.

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حيث تم إطلاق 26 مبادرة وقد استفاد منها قطاع الفنادق منها تأجيل ضرائب القيمة المضافة، تأجيل السجل التجاري، تأجيل رسوم تجديد هويات المقيمين وتأجيل رخص البلدية.

ولفت إلى استفادة القطاع الخاص من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من مليون و200 موظف في القطاع الخاص.

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