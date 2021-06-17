النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. 5189 إصابة جديدة بالعراق و180 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1274629 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16811, فيما تم تسجيل 3930 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1188422 حالة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. 5189 إصابة جديدة بالعراق و180 حالة بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1274629 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16811, فيما تم تسجيل 3930 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1188422 حالة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضًا.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:56 PM

كورونا.. 5189 إصابة جديدة بالعراق و180 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
46
190

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1274629 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16811, فيما تم تسجيل 3930 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1188422 حالة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة