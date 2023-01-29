غداً .. "بدر بن سلطان" يزور "رابغ" في أولى جولاته بمحافظات مكة

يلتقي خلالها الأهالي للاطلاع على مطالبهم ويدشّن عدداً من المشاريع

يبدأ أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان؛ غداً الأربعاء، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية المحافظات.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، لقاءه عدداً من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عدداً من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.

ويطلع الأمير بدر بن سلطان؛ خلال الزيارة، على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، خلال زيارته محافظة رابغ، عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات الأمير في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورات الخدمات بكل المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.