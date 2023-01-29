النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

غداً .. "بدر بن سلطان" يزور "رابغ" في أولى جولاته بمحافظات مكة

يلتقي خلالها الأهالي للاطلاع على مطالبهم ويدشّن عدداً من المشاريع

يبدأ أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان؛ غداً الأربعاء، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية المحافظات.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، لقاءه عدداً من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عدداً من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.

ويطلع الأمير بدر بن سلطان؛ خلال الزيارة، على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، خلال زيارته محافظة رابغ، عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات الأمير في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورات الخدمات بكل المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً .. "بدر بن سلطان" يزور "رابغ" في أولى جولاته بمحافظات مكة
سبق

يبدأ أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان؛ غداً الأربعاء، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية المحافظات.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، لقاءه عدداً من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عدداً من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.

ويطلع الأمير بدر بن سلطان؛ خلال الزيارة، على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، خلال زيارته محافظة رابغ، عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات الأمير في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورات الخدمات بكل المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:44 PM

غداً .. "بدر بن سلطان" يزور "رابغ" في أولى جولاته بمحافظات مكة

يلتقي خلالها الأهالي للاطلاع على مطالبهم ويدشّن عدداً من المشاريع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,706

يبدأ أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان؛ غداً الأربعاء، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية المحافظات.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، لقاءه عدداً من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عدداً من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.

ويطلع الأمير بدر بن سلطان؛ خلال الزيارة، على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرّمة بالنيابة، خلال زيارته محافظة رابغ، عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات الأمير في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورات الخدمات بكل المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,719
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,690
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,692

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة